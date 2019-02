Twee jaar effectief gevorderd tegen dakloze man na winkeldiefstal: “Hij had al twee dagen niet gegeten” Tim Van der Zeypen

25 februari 2019

16u45 0 Duffel Pascal P. (63) moest zich vanochtend verantwoorden voor de rechter in Mechelen. Hij stond terecht voor een winkeldiefstal met geweld. De zestiger bracht al zeven jaar door in de gevangenis. Voor het parket was de maat nu vol. Zijn advocaat Steff Stevens vroeg mildheid: “Hij leeft al jaren op straat en pleegde de diefstallen uit financiële noodzaak.”

De diefstal vond een tijdje geleden plaats in supermarkt Lidl in Duffel. Een klant merkte toen op hoe hij met een volle winkelkar met goederen naar buiten probeerde te wandelen zonder ervoor te willen betalen. Een winkelbediende greep in en er ontstond wat duw- en trekwerk. Uiteindelijk kon de zestiger worden ingerekend door de politie. De man beschikt volgens het parket over een bijzonder zwaar strafblad en benadrukte dat hij in mei 2018 nog een werkstraf had gekregen voor gelijkaardige feiten maar hier niets had uitgeleerd. Het eiste een celstraf van twee jaar effectief.

Frietjes getrakteerd

De raadsman van P. vroeg de rechter om enige mildheid en om rekening te houden met zijn situatie. “Toen hij werd opgepakt had hij al twee dagen niet meer gegeten. Met goedkeuring van de politie heb ik hem toen getrakteerd op frietjes”, zei meester Steff Stevens. “Bovendien stond zijn kledij stokstijf en kon rechtop worden gezet door alle miserie die hij de afgelopen jaren heeft meegemaakt.” De strafpleiter voegde nog toe dat de feiten niet worden betwist. Alleen was er volgens hen geen sprake van geweld. De man had zich naar eigen zeggen enkel proberen los te wrikken.

Geldnood

“Hij pleegde deze diefstal tot slot niet om zichzelf te verrijken maar uit geldnood”, besloot meester Stevens. “Andere daklozen vroegen aan hem om spullen te stelen en gaven in ruil wat centen. Hierdoor kon hij overleven.” Bij een mogelijke vrijlating onder voorwaarden kan de man terecht bij zijn ex-vrouw. Een vonnis in de zaak volgt op 11 maart.