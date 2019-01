Twee jaar cel voor verkrachting TVDZM

03 januari 2019

15u40 0 Duffel Een jongeman uit Duffel heeft een celstraf gekregen van twee jaar met uitstel. Hij werd schuldig bevonden aan verkrachting. De jongeman ontkent de feiten met klem.

In oktober 2017 diende het slachtoffer klacht in tegen beklaagde. Beiden kennen elkaar al een tijdje. “Ze was eerder die dag op bezoek geweest bij beklaagde samen met een vriend”, schetste de procureur de situatie. “Er werd drugs gebruikt en nadien vertrok ze. Maar omdat ze haar gsm-toestel was vergeten, keerde ze terug. Alleen.” Eens binnen greep de jongeman zijn slachtoffer vast en sleurde hij haar mee naar de slaapkamer. De man deed zijn broek uit en trachtte datzelfde te doen bij zijn slachtoffer. Dat mislukte waarop hij haar vervolgens dwong tot orale seks. Volgens de jongeman was er helemaal niets waar van de verklaringen van het slachtoffer. “Ja, er is seks geweest maar alles gebeurde met wederzijdse toestemming”, aldus advocate Evelien Jacobs. Zij verdedigde de jongeman en vroeg de vrijspraak. De rechters gingen daar niet op in. Mogelijk wordt er beroep aangetekend tegen het vonnis.