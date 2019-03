Toekomstige bruidegom (26) vraagt aan vrouw ‘of ze geen centje bij wil verdienen’ en laat penis zien Tim Van der Zeypen

04 maart 2019

13u00 2 Duffel Met het schaamrood op de wangen bood een 26-jarige man uit Heist-op-den-Berg vanmorgen zijn verontschuldigingen aan tegenover een jonge vrouw uit Duffel. De twintiger vroeg het meisje of ze geen zin had om een centje bij te verdienen. “Waarna hij zijn penis liet zijn”, voegde openbaar aanklager Peter Peereboom toe. De twintiger riskeert een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel.

Het meisje was eind juni 2018 op weg naar haar werk toen de 26-jarige plots naast haar kwam rijden. Terwijl zij naast hem liep, vroeg de twintiger haar vanuit zijn wagen of ze geen lift nodig had. “Toen ze nee antwoordde, stelde hij een tweede vraag. Zo wou hij graag weten of de vrouw een vriendje had”, aldus Peereboom. “Hierop vroeg ze hem om weg te gaan maar dat deed hij niet. Meer zelfs. Hij vroeg haar of ze geen centje wou bijverdienen, ontblootte zijn penis en liet hem aan het meisje zien.”

Deze keer werd het meisje kwaad en stuurde ze beklaagde weg. Iets wat hij op dat moment ook deed. Het meisje noteerde de nummerplaat en op basis van die nummerplaat werd de bestuurder geïdentificeerd. Vandaag stond hij terecht voor openbare zedenschennis.

Trouwen

Opmerkelijk is dat de 26-jarige op punt stond te trouwen met zijn vriendin. Nadat hij geïdentificeerd werd, vroeg hij de politie zelfs om de briefwisseling naar een andere adres te sturen. Daar ging de politie en gerecht niet op in. “Laat het net belangrijk zijn om deze problematiek bespreekbaar te maken”, besloot Peereboom. “Meneer zei achteraf niet te weten waarom hij dit had gedaan. Dat is niet enkel abnormaal maar ook zorgwekkend.” De vriendin vergaf hem uiteindelijk en de trouw ging door.

Vandaag op zitting bood hij zijn excuses aan bij de jonge vrouw. “Mijn cliënt is zelf geschrokken van zijn daden”, aldus de raadsman van de twintiger. “Na het wegrijden heeft hij nog getwijfeld om terug te keren en zijn excuses aan te bieden.”

Opschorting

Het parket tot slot eiste een celstraf van zes maanden met probatie-uitstel en een effectieve geldboete van 800 euro. De verdediging benadrukte dat de 26-jarige intussen in begeleiding is bij een psychiater. Het vroeg gelet op zijn blanco strafblad een opschorting van straf. Een vonnis in de zaak volgt op 1 april 2019.