Toekomstig bruidegom die penis liet zien aan jonge vrouw, krijgt voorlopig geen straf Tim Van der Zeypen

02 april 2019

17u00 0 Duffel De rechtbank in Mechelen heeft een 26-jarige man uit Heist-op-den-Berg een opschorting van straf opgelegd. De twintiger stond terecht voor openbare zedenschennis. Aan het station van Duffel ging hij naast een jonge vrouw rijden, vroeg hij of ze geen centje wou bijverdienen en liet hij vervolgens zijn penis zien. Met het schaamrood op zijn wangen bood hij vorige maand zijn excuses aan.

De feiten dateren van eind juni 2018. De twintiger was toen met zijn wagen op de baan en sprak plots een jonge vrouw aan die naar de trein aan het wandelen was. “Eerst vroeg hij of ze geen lift nodig had. Toen ze weigerde, bleef hij haar benaderen. Hij vroeg of ze een vriendje had en of ze geen centje wou bijverdienen”, zei openbaar aanklager Peter Peereboom vorige maand. “Daarop ontblootte hij zijn penis en hield hij hem in de hand.”

Verloofde

Het meisje wandelde boos weg en diende klacht in bij de politie. Die kon de chauffeur van de wagen identificeren op basis van de nummerplaat. De twintiger werd uitgenodigd voor verhoor en ontkende de feiten niet. Opmerkelijk was wel dat hij vroeg om de briefwisseling met politie en parket te sturen naar een andere adres. “Omdat meneer op het punt stond om te trouwen met zijn verloofde”, voegde de aanklager nog toe. “Een verzoek waar we niet op ingingen. Laat het net belangrijk zijn dat dit thema bespreekbaar moet zijn.”

Openbare zedenschennis

De vriendin vergaf hem, de trouw ging gewoon door. Alleen werd de man wel gedagvaard voor openbaar zedenschennis. Vorige maand stond hij met het schaamrood op de wangen en bood hij uitgebreid zijn excuses aan. “Mijn cliënt is zelf geschrokken van zijn daden”, aldus de raadsman van de twintiger. “Na het wegrijden, heeft hij nog getwijfeld om terug te keren en zijn excuses aan te bieden.”

De verdediging vroeg een opschorting van straf. Rechter Yves Hendrickx ging daar na een maand beraad op in. De twintiger kreeg wel enkele voorwaarden opgelegd. Een ervan is de voortzetting van zijn begeleiding bij de psycholoog.