Tijdelijke verkeersomleiding in G. Van der Lindenlaan 04 april 2018

De gemeente zal op woensdag 11 april een rioolput herstellen in de G. Van der Lindenlaan. Door deze herstellingswerken zal de baan, vertrekkende van het gemeentehuis richting de rotonde, afgesloten zijn. Het verkeer richting Lier kan als alternatieve route de Molenstraat en de Leopoldstraat nemen. Zwaar verkeer wordt dan weer omgeleid langs de Hondiuslaan, Spoorweglaan en Lintsesteenweg. Het openbaar vervoer nemen kan via een tijdelijke halte in de Leopoldstraat. Het verkeer van de rotonde richting gemeentehuis kan gewoon door. Het plein aan de G. Van der Lindenlaan blijft eveneens bereikbaar. De werken zullen één dag duren. (AVH)