Tijdelijke maatregelen aan station voor verwelkoming koningspaar Antoon Verbeeck

25 februari 2019

Naar aanleiding van het koninklijk bezoek aan kunstencentrum De Loods gelden er morgen een aantal tijdelijke maatregelen in de buurt van het station. De doorgang tussen de bakkerij en De Loods wordt tijdelijk afgesloten. Spoor 4 is daardoor enkel bereikbaar via de trap naast de fietsenstalling of de trapjes verderop in de berm. “Er is ook een 20-tal parkeerplaatsen voorzien voor de komst van het vorstenpaar en hun entourage. Kom dus zeker op tijd om parkeerplaats te zoeken en je trein te halen. De bussen van De Lijn blijven de halte aan het station bedienen volgens de normale uurregeling”, deelt de gemeente mee. De koning en koningin zetten om 10.30 uur hun bezoek verder richting Koningshooikt. Vanaf dan zullen ook de tijdelijke maatregelen worden opgeheven.