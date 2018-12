Tickets Cinema Plaza vliegen de deur uit Els Dalemans

26 december 2018

16u38 0 Duffel Het nieuwe programma van Cinema Plaza in Duffel wordt duidelijk gesmaakt. “De tickets vliegen de deur uit, de openingsweek is al voor 80% uitverkocht”, zeggen schepenen Nora Bertels en Staf Aerts (Groen).

De oude cinemazaal Cinema Plaza werd de voorbije maanden omgebouwd tot cultuurcentrum, naast heel wat films zullen er dus ook andere activiteiten georganiseerd worden. “Maar in tegenstelling tot andere cultuurcentra krijgt film in ons aanbod een even belangrijke plaats als alle andere kunstvormen. Cinema Plaza ontving hiervoor een impulssubsidie van 14.500 euro van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).”

“Dat geld maakt het mogelijk om ons lokaal erfgoed te laten herleven en onze filmwerking verder uit te bouwen. In ons openingsseizoen staan er al 22 films op het programma. We kiezen ook voor kwaliteit, bijvoorbeeld door meteen een goede, professionele cinemaprojector aan te kopen”, klinkt het.

“We kregen nog een tweede duwtje in de rug: ‘Stichting Monumentenstrijd’ bracht een bezoek aan de werf en zag dat het geld dat Cinema Plaza won bij de Monumentenstrijd in 2007 goed besteed wordt. We kregen dan ook te horen dat we op deze financiële steun mogen blijven rekenen.”

Cinema Plaza opent in maart 2019 de deuren. “Onze feestelijke openingsweek is al voor 80% uitverkocht. Wie er graag bij wil zijn, wacht best niet te lang meer met het bestellen van tickets.” Het volledige aanbod vind je op www.cinema-plaza.be.