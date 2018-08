TheA helpt jongeren met psychische problemen 01 september 2018

02u37 0 Duffel TheA, of het Therapeutisch Atelier, start vanaf maandag met de dagopvang van jongeren met psychische problemen. "We merkten op dat er in het Mechelse een duidelijke vraag naar was", klinkt het.

Nu maandag start het team achter TheA met de opvang van hun eerste zes jongeren. "Er zal uiteindelijk plaats zijn voor twintig jongeren tussen de 2,5 en zestien jaar oud", vertelt diensthoofd en dokter Daniëlla van de Merwe. "Zes weken lang zullen we ze gedurende de weekdagen opvangen op een speelse en creatieve wijze."





Tijdens de opvang van de jongeren zal er bekeken worden hoe het na de opvang verder moet en wat er nog nodig is om de jongeren te helpen met het terug op gang te komen. "Voorheen was Mechelen een blinde vlek in opvang voor jongeren met psychische problemen. Vanuit Mechelen werd er vaak doorverwezen naar andere steden zoals Antwerpen, Leuven en Sint-Niklaas", voegt TheA-hoofverantwoordelijke Eleni Van Looy toe.





Het TheA-project start in Duffel én in het nieuwe ziekenhuis in Mechelen. "Bij de opstart van TheA waren we al bezig met de bouw van het ziekenhuis en was het dus nog niet meegenomen in de architectuur", legt algemeen directeur van het AZ Sint-Maarten, Jan Ennekens uit. "Makkelijk om dit plots te voorzien is niet eenvoudig. Zo moet je voor dergelijke plaats 36 bedden opgeven. Het psychiatrische ziekenhuis in Duffel is momenteel een mooie oplossing." De bedoeling is wel dat tegen 2020 de dienst verhuist naar Mechelen.





Meer info: www.azsintmaarten.be/thea. (TVDZM)