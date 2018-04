Test van BE-alert op 3 mei 27 april 2018

02u42 0

Op donderdag 3 mei organiseren de gemeenten Aartselaar, Boom, Duffel, Hemiksem, Niel en Rumst om 10 uur een gezamenlijke test van BE-Alert. Dat is een alarmeringssysteem waarmee de overheid haar inwoners kan verwittigen in een noodsituatie. De inwoners van deze gemeenten die zich inschreven voor BE-Alert, ontvangen die dag telefonisch een spraakbericht. "Een test heeft verschillende voordelen", vertelt intergemeentelijk noodplanningsambtenaar Audrey Bertens. "Zo kunnen een aantal inwoners door de promotie rond de test tot de vaststelling komen dat ze nog niet ingeschreven zijn en dit alsnog doen. Bovendien maken de inwoners kennis met het type bericht, wat het makkelijker maakt om het te herkennen als zich daadwerkelijk een noodsituatie voordoet."





" Als er inwoners zijn die bij de test niet goed weten wat te doen, kunnen ze nu de gemeentelijke diensten contacteren voor informatie. Op die manier anticiperen we op een echte noodsituatie." (BCOR)