Te snel rijden? Verkeerslicht op Lintsesteenweg springt op rood 27 juni 2018

02u29 0

Het gemeentebestuur heeft verkeerslichten op de Lintsesteenweg geplaatst, langs een schoolfietsroute, met een drukknop voor de fietsers. Ook wanneer iemand te snel rijdt, springt het verkeerslicht op rood. "Met de nieuwe verkeerslichten op de Lintsesteenweg investeert het gemeentebestuur extra in de beveiliging van een belangrijke schoolfietsroute. Na een druk op de knop krijgen de fietsende schoolkinderen snel groen en kunnen zij veilig de Lintsesteenweg oversteken. Erg belangrijk, want zo kunnen deze leerlingen via een autoluwe fietsroute veilig tot aan de scholen in het hartje van onze kern fietsen", zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). "We voorzien ook radars op deze verkeerslichten. Daardoor springt het licht ook op rood wanneer iemand de 50 kilometer per uur niet respecteert." Het gaat om een investering van zo'n 30.000 euro. (AVH)