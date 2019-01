Succesvol jaar en 15de verjaardag voor Opnieuw & Co Antoon Verbeeck

17 januari 2019

Kringloopwinkel Opnieuw & Co bestaat 15 jaar en dat wordt vrijdagavond gevierd in de Duffelse vestiging. De winkel zal uitzonderlijk geopend zijn tot 21 uur, in plaats van 18 uur. Klanten krijgen niet enkel de kans om langer tussen de tweedehands spulletjes te neuzen, maar ontvangen tussen 18 en 21 uur ook een korting van 10 procent op alle goederen in de winkel. De kringloopwinkel in de Hondiuslaan heeft er een boerenjaar opzitten. Zo ontvingen ze in 2018 105.737 klanten die in totaal maar liefst 664.047 goederen een tweede thuis gaven. “In Duffel gaat de voorkeur duidelijk uit naar textiel. Maar dat wil niet zeggen dat dit het enige is waar klanten voor komen. Het aanbod in onze winkels is zeer groot. Toen de winkel in Duffel haar deuren vijftien jaar geleden opende, stonden er 10 medewerkers klaar om de klanten verder te helpen. Ondertussen staan er wel 56 medewerkers paraat om elke dag de winkelbelevenis compleet te maken voor elke klant”, klinkt het.