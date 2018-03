Straat krijgt naam eerste vrouwelijke burgemeester 29 maart 2018

Het gemeentebestuur wil een nieuwe zijstraat van de Groenstraat vernoemen naar Clem Van Winkel-Herinckx (1927-2015). In 1990 werd Van Winkel-Herinckx de eerste, en tot op heden enige, vrouwelijke burgemeester van Duffel. In 2000 verliet ze de politiek. Tijdens de zitting van de gemeenteraad van 29 januari werd voorgesteld om bij de naam van de straat niet te opteren voor de oude plaatsnaam Eegveld, maar voor de naam Clem Van Winkel - Herinckx. Het punt werd toen verdaagd. Vorige maandag kreeg de nieuwe straatnaam 'Clem. Van Winkelstraat' de goedkeuring van de gemeenteraad. "Na deze beslissing dient de gemeente de nodige adviezen in te winnen en over te gaan tot een openbaar onderzoek. Nadien kan de gemeenteraad, rekening houdend met de adviezen en de resultaten van het onderzoek, een definitieve beslissing nemen", klinkt het. (AVH)