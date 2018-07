Stappers worden beloond 25 juli 2018

Duffel nam deel aan de Vlaamse stappenclash en behaalde als gemeente een verdienstelijke 12de plaats in de categorie kleine gemeenten. Binnen de categorie 'Duffelse bedrijven' was Opnieuw & Co Duffel de bedrijvigste stapper met 1.524.883 stappen. De medewerkers worden de komende vier maanden elke maand verwend met een fruitkorf van 'Recht van 't veld'. De vereniging met het meest aantal stappen is de sportvereniging Dames Blijf Jong: 2.943.594 stappen. Zij mogen nieuw sportmateriaal gaan kopen. Anne Faes was de actiefste stapper binnen het lokaal bestuur. Zij stapte en fietste 438.522 stappen bij elkaar.











(AVH)