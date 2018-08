Snelheidsduivels lopen tegen de lamp 04 augustus 2018

De lokale politiezone Bodukap heeft verschillende snelheidscontroles gehouden in zijn vier gemeentes. In totaal werden er 1.084 auto's gecontroleerd, 131 ervan liepen tegen de lamp. In Bonheiden reden de meesten het snelst. Maar liefst 102 van 507 gecontroleerde autobestuurders respecteerden in de Hoogstraat de maximum toegelaten snelheid van dertig kilometer per uur niet. In Duffel tot slot werd dan weer de hoogste gemeten snelheid waargenomen. Op de Mechelsebaan, waar er maar zeventig kilometer per uur gereden mag worden, werd een autobestuurder geflitst aan 110 kilometer per uur. Deze mag mag een uitnodiging verwachten van de politierechtbank en riskeert naast een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro ook nog een bijkomend rijverbod. Ook alle 130 andere autobestuurders zullen een proces-verbaal in hun brievenbus krijgen.





(TVDZM)