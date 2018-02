Sint-Maarten begint met kinderpsychiatrie 14 februari 2018

02u40 0 Duffel AZ Sint-Maarten begint in september met een kinder- en jeugdpsychiatrie in Duffel. De dienst zal kortdurende, intensieve, therapeutische dagbehandeling aanbieden voor 20 kinderen en jongeren tussen 2,5 en 16 jaar.

De nood aan kinder- en jeugdpsychiatrie is groot in Vlaanderen. In 2016 moesten jongeren met psychische problemen gemiddeld zestig dagen wachten op een eerste intakegesprek. "We gaan in op een vraag van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) en geven invulling aan een nood in de Mechelse regio. Er zijn in het Mechelse verschillende organisaties bezig met jongerenopvang, maar voor diensten kinderpsychiatrie moet je naar Antwerpen, Geel, Sint-Niklaas of Leuven", zegt directeur planning en organisatie bij Sint-Maarten Nico Garmyn. De dienst zal drie aparte leefeenheden tellen, één voor elke leeftijdsgroep: een kleutergroep, een lagereschoolgroep en een pubergroep. "We hebben onze planningsvergunning gekregen van de overheid, momenteel zijn we bezig met de opstart. In september openen we in gebouw 7 van PZ Duffel. Bedoeling is twee jaar later naar de nieuwe ziekenhuiscampus in Mechelen te verhuizen, maar daarvoor moet daar eerst een nieuwbouw komen. Kinder- en jeugdpsychiatrie past niet in een hospitalisatieomgeving." Intussen werden twee van de drie kinderpsychiaters aangeworven. AZ Sint-Maarten zoekt nog 13 vte paramedici. (WVK)