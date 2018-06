Rocky is opnieuw 's lands beste heftruckchauffeur 06 juni 2018

02u47 0 Duffel Heftrucks besturen: niemand in ons land die het beter doet dan Duffelaar Rocky Van Den Eeckhoudt (37).

Rocky, die werkzaam is bij Coca-Cola, nam al voor de vierde keer deel aan de Belgian Lindecup, het officiële kampioenschap voor heftruckchauffeurs. En helemaal nieuw is de titel al niet meer voor hem, want in 2015 - bij zijn eerste deelname - kroonde hij zich ook al tot Belgisch kampioen. "Ik ben een gepassioneerd heftruckchauffeur", knipoogt Rocky. "En het is een immense voldoening om hier opnieuw de beste te zijn. Ik was er vooraf op gebrand om opnieuw in de top drie te eindigen. Extra training had ik evenwel niet nodig, want ik rij al 36 uur per week met een heftruck."





En nu naar het WK

Tijdens het BK in Antwerpen demonstreerden de vijftig deelnemers hun rijvaardigheid, precisie en snelheid. Maar ook hun theoretische kennis inzake veiligheid en techniek moest op scherp staan. En Rocky stond het scherpst, wat hem een cheque ter waarde van 500 euro opleverde. In september mag hij ons land ook vertegenwoordigen tijdens het WK in Duitsland. "De sfeer is daar overweldigend", aldus Rocky. "En het event wordt door verschillende televisiezenders gecoverd. De ambitie is om het daar beter te doen dan in 2015, toen ik op de negende plaats eindigde. Als we ons goed voorbereiden, zit er deze keer misschien een podiumplaats in." (AVH)