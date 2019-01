Rita Bellens (N-VA) wordt voorzitter van OCMW- en gemeenteraad Antoon Verbeeck

03 januari 2019

14u15 0

Rita Bellens van N-VA wordt deze legislatuur de voorzitter van de Duffelse OCMW- en gemeenteraad. Bellens is reeds twaalf jaar actief in de Duffelse politiek en was afgelopen legislatuur schepen. Sinds 2014 is ze ook federaal volksvertegenwoordiger. “Door het nieuwe Decreet Lokaal Bestuur bestaan de gemeenteraad en de OCMW-raad vanaf 2019 uit dezelfde personen. De voorzitter van de gemeenteraad is dan ook de voorzitter van de OCMW-raad. Tot nu toe was die voorzitter altijd de burgemeester of een schepen, de nieuwe bestuursploeg brengt daar verandering in en draagt voor de eerste keer een gemeenteraadslid voor. De nieuwe Duffelse OCMW- en gemeenteraad zal vanaf januari voorgezeten worden door Rita Bellens”, deelt N-VA Duffel mee. Partijgenote en burgemeester Sofie Joosen (N-VA) heeft alle vertrouwen in Bellens. “Rita kan de nodige ervaring in de Duffelse gemeenteraad voorleggen. Ze zal haar taak goed vervullen.”