Riolerings- en wegenwerken Kruisstraat starten vandaag 05 februari 2018

De riolerings- en wegenwerken in de Kruisstraat beginnen vandaag. De laatste voorbereidingen, zoals de werken aan de nutsvoorzieningen, het plaatsen van een grondbemaling en het kloppen van het betonnen wegdek, werden de afgelopen weken uitgevoerd. "Vanaf maandag is de Kruisstraat tussen de Groenstraat en de A. Stocletlaan afgesloten. We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn we blij dat de Lidl is ingegaan op onze vraag om zijn parking open te stellen voor buurtbewoners", zegt schepen van Openbare Werken Staf Aerts (Groen). De Kruisstraat krijgt naast nieuwe riolering ook twee verhoogde kruispunten en vier wegversmallingen. "Verder wordt er ook een afgescheiden dubbelrichtingsfietspad van 2,5 meter aangelegd en krijgt ook de straat nieuwe ledlampen", klinkt het. De werken zullen in twee fasen gebeuren. Voor elke fase zijn tachtig dagen ingepland. De kostprijs van de werken bedraagt 2.845.000 euro. De gemeente krijgt bijna 900.000 euro aan subsidies. (AVH)