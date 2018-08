Riet in park vat vuur 23 augustus 2018

02u38 0

De Duffelse brandweerpost van hulpverleningszone Rivierenland is eergisteren moeten uitrukken voor een buitenbrand. In het park van Duffel ter hoogte van het Gemeentehuis was er brand er uitgebroken. Volgens de brandweer had riet er vuur gevat. De brand woedde hevig en hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De brandweermannen kregen het vuur snel onder controle en de schade bleef beperkt. De oorzaak van de brand is niet gekend en niemand raakte gewond.





(TVDZM)