Reynaers Aluminium wint award 07 februari 2018

Reynaers Aluminium uit Duffel heeft de 'Factory of The Future Award' gewonnen, een erkenning die uitgereikt wordt door technologiefederatie Agoria en SIRRIS. Het bedrijf wordt beloond voor het omvormingsproces van een klassiek productiebedrijf tot een hoogtechnologische organisatie. De voorbije jaren investeerde het meer dan 100 miljoen euro in de automatisering en digitalisering van haar keten. (AVH)