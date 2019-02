Retrodag bij kringwinkels van Opnieuw & Co Antoon Verbeeck

20 februari 2019

De winkels van Opnieuw & Co in Duffel en Kessel doen op zaterdag 9 maart mee aan de jaarlijkse Retrodag. Klanten kunnen een duik in het verleden nemen met een uitgebreid aanbod aan retro- en vintagegoederen. Opnieuw & Co biedt niet enkel retromeubels aan, maar ook vintagekleding, brocante, servies en andere unieke verzamelobjecten. Dorstige klanten kunnen genieten van een glaasje retrolimonade. Voor wie honger heeft, is er frangipane. De Retrodagen in Opnieuw & Co starten om 10 uur.