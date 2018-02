Regionale Beeldbank uitgebreid en vereenvoudigd 06 februari 2018

De Regionale Beeldbank met onder meer foto's, prentbriefkaarten, pentekeningen, geografische kaarten en affiches van Mechelen, Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Zemst is opnieuw online. Het Stadsarchief Mechelen voegde niet alleen 8.000 nieuwe beelden toe, de collectie is voortaan ook gemakkelijker te raadplegen via je tablet of smartphone. "Met een nieuwe databank en website spelen we nog beter in op de grote interesse in de erfgoedcollecties. Een schat aan regionaal erfgoed is zo opnieuw toegankelijk voor erfgoedliefhebbers en onderzoekers", legt Mechels cultuurschepen Björn Siffer (Groen) uit.





De nieuwe beleden zijn overwegend foto's van foto's van straatgezichten, gebouwen en hun bewoners uit alle hoeken van Mechelen uit de periode 1968-1978. Bijzonder is de kleurrijke selectie van affiches over sport, cultuur, politiek en ontspanning in het Mechelen van de jaren 1920 en 1930. (WVK)