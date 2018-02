Ravottersnest viert nieuwe lokalen met gala 03 februari 2018

De buitenschoolse kinderopvang Het Ravottersnest in Duffel-Oost heeft sinds begin januari haar intrek genomen in nieuwe lokalen aan gemeentelijke basisschool 't Kofschip. Gisteravond werd de verhuis gevierd met het 'Gala van de Gouden Eieren', waar verschillende partners, zoals de aannemer, het gemeentebestuur en 't Kofschip, van de kinderen een 'Gouden Ei' in ontvangst mochten nemen. "Sinds 2000 is de gemeente al op zoek naar een hedendaagse huisvesting voor de buitenschoolse kinderopvang. Het vorige pand, grenzend aan de Montessorischool, maakte de overstroming van '98 mee en was helemaal afgeleefd", legt schepen voor Gezinnen An Verlinden (sp.a) uit. "Belangrijk is dat we op deze nieuwe locatie dicht bij de scholen 't Kofschip, Montessori en de wijkschool Kiliaan zitten. Dagelijks worden er gemiddeld 120 kinderen opgevangen, dat is dezelfde capaciteit als op de vorige locatie." Na het gala werd het lint aan de lokalen doorgeknipt onder begeleiding van de kinderfanfare. (AVH)