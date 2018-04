Ravotten op het speelplein 19 april 2018

Op zeven verschillende locaties in Duffel konden kinderen zich uitleven tijdens Buitenspeeldag.





De gemeente lanceerde een oproep naar de wijkverenigingen en sport- en jeugdverenigingen om het concept mee te omarmen. Net zoals vorig jaar vond de buitenspeeldag plaats in de Acacialei, Uitbreidingsstraat, Bunderken, Naalstraat en de Mijlstraat.





Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO Duffel) verplaatste zijn aanbod naar de Dr.Jacobsstraat en de speelplaats van het GTI in de Rooienberg. (AVH)