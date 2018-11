Rampoefeningen gepland in AZ Sint-Maarten TVDZM

15 november 2018

Hulpdiensten houden morgen een grootschalige provinciale rampoefening in het ziekenhuis AZ Sint-Maarten in Duffel. Het gebouw staat sinds de verhuis van de campus Rooienberg naar het nieuwe ziekenhuis leeg. “De ideale gelegenheid om een rampoefening te houden”, klinkt het. De hulpdiensten zullen niet enkel vrijdag een rampoefening houden, ook zaterdag zal er geoefend worden. “Vrijdag zijn er vier grote evacuatieoefeningen die tussen 8.30 en 15.30 uur georganiseerd worden voor woonzorgcentra in de regio”, luidt het nog. “Op zaterdag zal er tussen 8.30 en 12.00 uur geoefend worden op de evacuatie van een ziekenhuis.” De gemeente Duffel bracht zijn inwoners inmiddels op de hoogte. “Ondanks het op- en afrijden van ziekenwagens, brandweerwagens en politie is er dus geen incident bezig”, klinkt het. “Wees dus gerust. Het is slechts een oefening.” Mensen met vragen kunnen steeds terecht bij de dienst noodplanning van de FDG Antwerpen via het mailadres noodplanning@fdgantwerpen of telefonisch op 03/880.52.56.