Radio Plaza vereeuwigt verhalen over Cinema Plaza 27 april 2018

Jouw eerste lief gekust in Cinema Plaza of een leuke foto van de Duffelse cinemazaal in de kast liggen? Kom dan op dinsdag 1 mei of zondag 6 mei naar Cinema Plaza. Radio Plaza parkeert dan zijn nostalgische opnamestudio aan de werf van de Plaza en registreert er de geschiedenis van het monument. Radio Plaza staat in de Handelsstraat tijdens de wekelijkse markt op dinsdag 1 mei van 8 tot 12 uur en tijdens Open Wervendag op zondag 6 mei van 10 tot 17 uur of laat iets weten via cinemaplaza@duffel.be. "Naar aanleiding van deze eerste activiteit van het nieuwe cultureel centrum opent Cinema Plaza zijn Facebookpagina 'CinemaPlaza2570'. Hierop zullen toekomstige bezoekers en geïnteresseerden de verhalen van Radio Plaza terugvinden", vertelt Nora Bertels (Groen), schepen voor Cultuur. (AVH)