Programmator Cinema Plaza kijkt net als gans Duffel uit naar opening: “Dankbaar dat ik dit mag doen” Al 3.620 tickets de deur uit, openingsweek uitverkocht Antoon Verbeeck

21 maart 2019

18u04 1 Duffel Menig Duffelaar kijkt er al jaren naar uit, nu zaterdag is het eindelijk zover: de opening van de gerestaureerde Cinema Plaza. De oude cinemazaal in de Handelsstraat gaat voortaan door het leven als een Cultuurcentrum en het openingsfeest duurt meteen zeven dagen lang. Programmator van dit alles is Katja Geerts. “Ik ben geschrokken van hoe emotioneel het publiek reageerde tijdens de try-out.”

De rode stoelen blinken, aan de muren hangen oude filmposters, op het podium neemt muziekheld Jan De Smet een set door en de oude filmprojectoren staan netjes op hun plaats. Cinema Plaza leeft, en dat vijftien jaar na het overlijden van de laatste uitbater van de cinemazaal Tuur Vercammen. Op zaterdagavond komt er nog meer leven in de brouwerij, want dan staat de eerste openingsavond gepland. “Onlangs hadden we een try-out met zo’n 150 mensen: medewerkers van de gemeente en de vrijwilligers. Ik ben zelf geschrokken van hoe emotioneel er werd gereageerd”, zegt Katja Geerts, programmatiedeskundige van Cinema Plaza. “De Monumentenstrijd is ondertussen twaalf jaar geleden, maar je merkt dat de Plaza in de hoofden en harten van de Duffelaar is blijven steken. Voor de generaties die in het verleden de zaal bezochten is het nostalgisch maar ook nieuw. Ze zitten naar een professioneel concert te kijken, alleen is het nog steeds het authentieke decor van vroeger. De stoelen, de originele lampen, de snoeptoog... Het charmante karakter van de Plaza is gebleven en dat wist ons ‘testpubliek’ te appreciëren.”

Plaza-peters Jan en Kris De Smet, geboren en getogen Duffelaars, krijgen de eer om zaterdag als gastheren de aftrap te geven van de openingsweek. De broers staan tot en met vrijdag elke avond met het Orquestra Plazablanca en enkele muzikale vedetten op het podium. “In eerste instantie dacht ik dat zeven concertavonden te veel van het goede zou zijn. Niets is minder waar”, legt Katja uit. “De 1.533 beschikbare tickets vlogen de deur uit. Op 29 november begon de ticketverkoop en rond 12 december waren we uitverkocht. Voor een ticket van de openingsavond moest je heel snel zijn. Binnen de 24 uur waren alle tickets weg. Het bewijst nog maar eens hoe hard de mensen uitkijken naar hun eerste voorstelling in de Plaza. In totaal hebben we al 3.620 tickets verkocht. Mensen willen echt deel uitmaken van dit verhaal en hebben Cinema Plaza nu al in hun hart gesloten, dat voel je aan hun enthousiasme. Nog elke week krijg ik mails van kandidaat-vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zouden we dit trouwens niet kunnen doen. Ze zijn het gezicht van Cinema Plaza en bepalen de sfeer van het huis. Voor ons eerste seizoen tellen we 65 vrijwilligers; een vliegende start.”

“Anderhalf jaar geleden ben ik als programmator van Cultuurcentrum Cinema Plaza, toen nog een oude cinemazaal, van start gegaan. Al die tijd heb ik toegewerkt naar het eerste seizoen en de openingsweek. Wel speciaal dat het nu bijna zover is. Het klinkt cliché maar ik ben heel dankbaar dat ik dit mag doen. Je doet een huis open waarin mensen verbonden worden door kunst en cultuur... daar doe je het voor.”