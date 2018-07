Politiezone Bodukap telt nu ook hond in de rangen 13 juli 2018

Politiezone Bodukap heeft voor het eerst een politiehond in haar rangen. Met dank aan hoofdinspecteur Els Van den Plas. Zij kwam vorig jaar het korps van Bodukap versterken en heeft naast haar gebruikelijke taken als hoofdinspecteur ook de specialisatie van hondengeleider. Ze is bovendien projectleider voor overlastbestrijding. Haar hond kan sinds deze week mee op patrouille. Zo kunnen Els en haar stoere kompaan voetpatrouilles uitvoeren op plaatsen die gekend zijn als overlastplaatsen. "Dit is een grote troef in het kader van de overlastbestrijding", stelt burgemeester van Sint-Katelijne-Waver en voorzitter van de politieraad Kristof Sels (N-VA). De politiehond volgt nog verdere opleiding. Zo leert hij personen en kleine voorwerpen op te sporen en verdedigingswerk. (AVH)