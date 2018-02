Politie vindt boksbeugel en messen 08 februari 2018

02u29 0

De lokale politiezone van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft verschillende gerichte patrouilles uitgevoerd. Die vonden plaats in verschillende inbraakgevoelige wijken binnen de vier gemeenten van de politiezone. "In totaal werden er 21 voertuigen en 29 personen gecontroleerd", vertelt de lokale politiezone. De agenten namen verschillende verboden wapens in beslag. "Het ging om vijf messen en een boksbeugel", aldus de politiezone. Tot slot schreef de politie nog vier proces-verbalen uit. Het ging om verkeersinbreuken. (TVDZM)