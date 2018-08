Politie koopt vier nieuwe dienstvoertuigen 29 augustus 2018

De lokale politiezone Bodukap heeft vier nieuwe dienstvoertuigen gekocht. Het gaat om vier Volkswagen Caddy's. "Het is een ideaal voertuig om korte verplaatsingen mee te maken binnen de wijk. Zo hebben de voertuigen veel ruimte binnenin en zijn ze toch beperkt in afmetingen", vertelt Kristof Sels (N-VA) van de politieraad. "De wijkinspecteurs zijn tevreden dat er terug voor de Caddy gekozen is. Zij hebben er inmiddels al een aantal in gebruik." De vier nieuwe dienstvoertuigen voor de wijkinspecteurs zijn voorzien van politie-uitrusting en vervangen de oude Peugeots 206. Deze zijn al meer dan tien jaar oud. De aankoop van de voertuigen brengt een investering van in totaal zo'n 24.553,68 euro. Na de levering zal elk van de vier wijkburelen van de politiezone beschikken over twee Volkswagen Caddy's naast hun wijkfietsen en bromfietsen. (TVDZM)