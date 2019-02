Politie flitst autobestuurder die 52 kilometer per uur te snel rijdt TVDZM

26 februari 2019

12u50 0 Duffel De politiezone Bodukap heeft op twee locaties in zijn gemeenten een snelheidscontrole gehouden. Langs de Oude Liersebaan in Duffel kon de politie twee snelheidsduivels flitsen. Op de R6 in Sint-Katelijne-Waver werden dan weer twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen.

In Duffel racete een autobestuurder aan maar liefst 122 kilometer per uur voorbij de flitswagen. Dat is 52 kilometer per uur sneller dan wat er maximaal is toegelaten. Verder flitste de politie ook nog een autobestuurder die aan 115 kilometer per uur reed. Beide autobestuurders mogen het binnenkort gaan uitleggen aan de politierechter. Ze riskeren een rijverbod alsook een geldboete. In totaal werden er op de Oude Liersebaan 256 autobestuurders gecontroleerd. Naast de twee snelheidsduivels werden nog zes andere chauffeurs geflitst.

Ook op de R6 in Sint-Katelijne-Waver werd er gecontroleerd door de politie. Hier werden in totaal 1.479 autobestuurders gecontroleerd. “We stelden er 167 overtredingen vast”, vertelt de politiezone. “Er werden twee rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen. De bestuurder werden geflitst aan 121 en 128 kilometer per uur.”