Politie controleert 87 mensen 08 juni 2018

De lokale politie van Bodukap (Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte, red.) heeft 87 personen gecontroleerd. Dat gebeurde bij gerichte controles in Putte, Duffel, Bonheiden en Sint-Katelijne-Waver. Deze vonden onder meer plaats op respectievelijk de Leuvensebaan, de Mechelbaan, de Oude Liersebaan, de Spoorweglaan, de Stocletlaan, de Dijleweg en langs de Heisbroekweg en de R6. Tijdens de actie werden ook 111 auto's gecontroleerd. De controles kaderden in de strijd tegen de woninginbraken in hun gemeenten.





(TVDZM)