Politie controleert 79 personen 01 maart 2018

Bij alcoholcontroles en controles gericht op inbraken heeft de lokale politie van Bodukap in totaal 79 personen en bijna evenveel voertuigen gecontroleerd. "Een autobestuurder had te veel gedronken. Hij mocht zijn rijbewijs meteen inleveren", meldt de politiezone op sociale media. De controles vonden plaats in de Meester Van Der Borghtstraat in Putte, in de Weynesnaan in Rijmenam en op plaatsen in Duffel en Sint-Katelijne-Waver. Er werden in totaal elf processen-verbaal opgesteld. "De meeste waren voor parkeerovertredingen (5), daarnaast werden drie autobestuurders betrapt met hun gsm achter het stuur en werden twee processen-verbaal uitgeschreven wegens gordeldracht. Tot slot was een autobestuurder niet in orde met zijn inschrijving." (TVDZM)