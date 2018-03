Politie controleert 595 auto's 29 maart 2018

De lokale politiezone Bodukap heeft een snelheidscontrole gehouden langs de Mechelsebaan in Duffel. Daar telt een snelheidsbeperking van zeventig kilometer per uur. In totaal werden 595 bestuurders gecontroleerd. Twaalf ervan reden veel te snel. Zij zullen binnenkort een proces-verbaal in de brievenbus mogen verwachten. (TVDZM)