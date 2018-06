Patiënten voor duizenden euro's bestolen FAMILIE OPGEPAKT VOOR VIJFTIG DIEFSTALLEN IN ZIEKENHUIZEN TIM VAN DER ZEYPEN

11 juni 2018

02u37 2 Duffel Zo goed als een hele familie zit in Mechelen achter de tralies op verdenking van een vijftig diefstallen in ziekenhuizen over heel België. Ze viseerden vooral oudere patiënten en gingen er telkens vandoor met duizenden euro's.

Het gerecht in Mechelen was de familie uit het Brusselse op het spoor gekomen in een onderzoek naar een heel reeks diefstallen in ziekenhuizen. Telkens werd dezelfde werkwijze gebruikt. "Zo werd er van oudere patiënten in het ziekenhuis de bankkaart en de pincode ontfutseld", legt parketwoordvoerder Peter Peereboom uit. "Vervolgens werd er door de bendeleden geld afgehaald van de rekeningen van de slachtoffers." De bende sloeg onder meer toe in AZ Sint-Maarten in Duffel, maar ook in ziekenhuizen in Antwerpen, Aalst, Gent, Brugge, Charleroi, Luik en Ath. "Ze kunnen nu al gelinkt worden aan meer dan vijftig feiten", aldus Peereboom nog.





De bal ging aan het rollen na feiten in de revalidatieafdeling van het ziekenhuis in Duffel. "Toen werd de portefeuille van een vrouw uit Mechelen gestolen. Met haar bankkaart werd op meerdere plaatsen waaronder in Mechelen geld afgehaald. "Alles samen werd er voor duizenden euro's gestolen bij het Mechelse slachtoffer", klinkt het nog. "Ook bij andere slachtoffers was de buit groot. Bij een slachtoffer zelfs tot 20.000 euro."





De bende viseerde niet enkel ziekenhuizen. Uit verder onderzoek bleek dat ze ook verantwoordelijk is voor heel wat winkeldiefstallen. Meestal op bestelling. Een van hun 'klanten' bleek een kapster te zijn. "Op haar vraag werden op regelmatige tijdstippen haartooiproducten gestolen", vertelt Peereboom. "Verder bestond hun buit nog uit handtassen, schoenen, kledij en cosmeticaproducten." Voor het plegen van die winkeldiefstallen ging de bende bijzonder professioneel te werk. Zo werden er bij de huiszoekingen draagtassen gevonden die uitgerust waren met aluminiumfolie om zo het alarmsysteem in de winkels te kunnen omzeilen. "Ze waren ook in het bezit van technische systemen om het veiligheidslabel van de gestolen goederen te verwijderen", klinkt het.





Kogelwerende vesten

Tijdens de huiszoekingen werd er naast een aanzienlijke geldsom ook drugs (waaronder 1.000 XTC-tabletten en drie kilogram hasj) en hun buit (met een totale waarde van 10.000 euro) in beslag genomen. Opmerkelijk is dat de politie ook twee kogelwerende vesten aantrof. Een ervan had zelfs een politie-opschrift. De politie nam alle tien verdachten mee naar het politiekantoor voor verhoor. Volgens gerechtelijke bronnen zou de spilfiguur in het hele dossier een van de dochters van de familie zijn. Zij werd samen met nog zes anderen aangehouden door onderzoeksrechter Theo Byl. "Twee anderen werden vrijgelaten onder voorwaarden, een ervan werd opnieuw vrijgelaten", besluit Peereboom. De aangehouden leden van de bende zullen dinsdag voor de raadkamer moeten verschijnen.