Oude uniformen Sint-Norbertusinstituut vinden tweede leven in Benin 09 maart 2018

Liesbeth Degrève, docente Verpleegkunde aan HBO5 Verpleegkunde Duffel Sint-Norbertusinstituut, is naar Benin getrokken met een zending van Artsen Zonder Vakantie. Liesbeth, woonachtig in Perk, zal in Benin gedurende twee weken opleiding geven aan de plaatselijke verpleegkundigen. Dankzij de inzet van de Duffelse verpleegsterschool HBO5 Verpleegkunde van het Sint-Norbertusinstituut kan Liesbeth vertrekken met een koffer vol 'oude' opleidingsuniformen. "Studenten die afstuderen in februari of juni konden vrijwillig het uniform dat ze gedurende hun modulaire opleiding tijdens de stages hebben gedragen wegschenken aan verpleegkundigen in Afrika. HBO5 Verpleegkunde is trots dat de uniformen nog gebruikt worden in Afrika", klinkt het. Liesbeth trok eerder op missie naar Kinshasa, waar nu ook verplegers en verpleegsters rondlopen met een uniform van HBO5 Verpleegkunde. (AVH)