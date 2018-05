Originele vlotten varen op Nete 14 mei 2018

02u34 0

De Scouts en Gidsen van Duffel-West organiseerden gisteren de 32ste editie van de vlottentocht op de Nete. 26 teams gingen te water. "De deelnemende teams konden in zes categorieën een prijs in de wacht slepen", legt Sven Wuyts van de organisatie uit. "Het origineelste team was dit jaar 'Waar is ni-Wally-ni', met hun vlot in het 'Waar is Wally?'-thema. De verkenners van Scouts Jan Breydel bouwden het meest zeewaardige vlot en het team 'PMD' bouwden een vlot waarmee je op het water kan lopen en won daarmee de prijs voor het meest technologische vlot. De prijs voor de tofste bemanning ging naar de tiptiens van Chiro Duffel-Oost. De grootste pechvogel, ook daar kon je bij ons een prijs voor krijgen, was de oud-leiding van Scouts Duffel. Het publiek koos het vlot van de aspi-meisjes van Duffel-Oost als publiekswinnaar." (AVH)