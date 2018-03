Orgel Sint-Martinuskerk krijgt extra pijpen 02 maart 2018

02u36 0

De gemeenteraad heeft de plaatsing van extra orgelpijpen voor het orgel van de Sint-Martinuskerk in Duffel-West goedgekeurd. De orgelpijpen komen uit het magazijn van de Duffelse orgelbouwer Stevens. "In het magazijn lagen drie extra orgelpijpen voor het groot orgel. Deze stammen uit dezelfde periode als waarin dat werd gebouwd en kunnen dus probleemloos worden ingepast. Het voordeel van de extra orgelpijpen is dat er een groter repertoire kan worden gespeeld", zegt schepen van Erediensten Rita Bellens (N-VA). "Dit biedt zowel voor de vieringen en concerten in de kerk, als voor de leerling-orgelisten van de Kunstfabriek nieuwe mogelijkheden. Ik ben blij dat de gemeenteraad er mee instemt dat de extra orgelpijpen een meerwaarde zijn voor het grote orgel van de Duffelse Sint-Martinuskerk." De nieuwe pijpen laten plaatsen zou zo'n 18.000 euro kosten. (AVH)