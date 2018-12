Organisaties ontvangen subsidie voor projecten in het Zuiden Antoon Verbeeck

03 december 2018

De gemeente Duffel ondersteunt vier Duffelse vierde pijlorganisaties met een projectsubsidie. De vier organisaties kregen een positief advies van de Duffelse Adviesraad voor Internationale Solidariteit. “Het zijn projecten die mee gedragen worden door Duffelaars. De toelagen voor deze projecten, elk 2.500 euro, worden besteed aan materiaal voor kwalitatief onderwijs en meer diversiteit aan voeding”, vertelt Nora Bertels (Groen), schepen voor ontwikkelingssamenwerking. Hulpcomité Guatemala vzw diende een subsidieaanvraag in voor de financiering van didactisch materiaal dat aan vernieuwing toe is, zoals opbergkasten en toestellen voor de schoolkeuken, materiaal voor de opleiding automechanica en computermateriaal. Adoptie Sri Lanka vzw ondersteunt de arme gezinnen met onder andere een schriftpakket en schooluniformen in dorpen in Mihuntale. SISP India vzw diende een subsidieaanvraag in voor de aankoop van educatief materiaal, salarissen voor vijf deeltijdse leerkrachten, examengeld en registratiekosten en de vergoeding voor parttime werk van vijf studenten. Vzw Benesa zal het geld gebruiken voor de bouw van een omheining van de groentetuintjes in Sabou in Burkina Faso, zodat loslopende dieren de oogst niet kunnen vernielen.