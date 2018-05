Oproerpolitie paraat voor FC Flamingo-CP Bananas TIP OVER RELLEN BIJ HALVE FINALE IN CAFÉVOETBAL TIM VAN DER ZEYPEN

02 mei 2018

02u35 3 Duffel Verschillende agenten stonden gisteren klaar om in te grijpen bij een voetbalwedstrijd uit het Liefhebbersverbond. De politie had te horen gekregen dat enkele supporterclans elkaar wilden opzoeken. Uit vrees voor rellen of een grote vechtpartij werden tientallen agenten in gevechtskledij stand-by gehouden. Alles verliep uiteindelijk rustig.

Opmerkelijk zicht gisteren in de Mechelse wijk Galgenberg: tientallen agenten, met helmen én in gevechtskledij, stonden er klaar om in te grijpen bij mogelijke rellen tijdens een voetbalwedstrijd. Geen wedstrijd uit het betaald voetbal, maar wel de halve finale in de beker van de Liefhebbers Voetbal Liga (L-VL-L). In die match nam de Mechelse voetbalploeg FC Flamingo uit de eerste afdeling het op tegen CP Bananas uit Duffel. Een maatregel die de lokale politiezone Mechelen-Willebroek nam, voortkomende uit politie-informatie. "We hadden namelijk opgevangen dat twee supporterclans uit het Lierse én het Mechelse de wedstrijd zouden gebruiken als decor voor een vechtpartij", legt Dirk Van de Sande van de politiezone Mechelen-Willebroek uit.





Geen rellen

Net zoals bij elke risciowedstrijd of het verstoren van de openbare orde door menigten, hield de politiezone de situatie nauwlettend in de gaten. Agenten van de algemene reserve van de Federale Politie waren er niet, wel positioneerde de lokale politie zijn manschappen op strategische plaatsen. Ze verzamelden zich in de buurt van een tankstation in de buurt van de Mechelse wijk zodat indien er moest worden ingegrepen, de politie kort op de bal kon spelen. De wedstrijd begon rustig maar werd grimmiger naar het einde toe. "Er werd wat verbaal naar elkaar geroepen gevolgd met de nodige gebaren", vertellen getuigen.





Een twintigtal agenten en een politiehond hielden een oog in het zeil maar ingrijpen moest politie uiteindelijk niet. Alles verliep rustig, er vonden geen rellen plaats, niemand raakte gewond en de politie moest ook niemand arresteren. "We hebben bemiddeld en ervoor gezorgd dat de supporters van elkaar werden afgeschermd", gaat Van de Sande verder. "Nadien hebben we de bus van de bezoekende ploeg begeleid tot zij Mechelen hadden verlaten." FC Flamingo won de wedstrijd. Op 19 mei zal de finale van de L-V-L Cup spelen.