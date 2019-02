Opnieuw wasbeer gevangen in Waarloossteenweg Antoon Verbeeck

15 februari 2019

16u29 0 Duffel Houdt er iemand illegaal wasberen bij in Duffel of is de gemeente gewoon populair onder de dierensoort? Wat het ook mogen zijn; vanmorgen werd er opnieuw een wasbeer gevangen. Net als eind vorige maand, toen een wasbeer een Duffels kippenhok op stelten zette, was het in de Waarloossteenweg te doen.

Duffelaar Ivo Beeck heeft aan de achterzijde van zijn woonst een bewakingscamera met bewegingssensoren hangen. De man schrok zich een hoedje toen hij op de beelden wasberen spotte. De dieren namen een kijkje op het terras en in de tuin van Beeck en graaiden wat vogeleten mee. “Gedurende de nacht merkte ik op dat de camera om de zoveel tijd een melding gaf. Wat niet normaal is, want doorgaans is er niks op de beelden te zien. Op de beelden zag ik een grote schaduw. Het bleek om een wasbeer te gaan, en hij had een vriend mee. Op dinsdag legde de camera opnieuw een wasbeer vast”, legt Ivo uit.

De vzw Rato, specialist in het bestrijden van invasieve planten- en diersoorten, werd ingelicht en zette deze week enkele vallen neer in de tuin van Ivo. Op donderdagavond klapte al meteen een kooi toe. “Even dacht ik dat we prijs hadden, maar het bleek om een kat van de buren te gaan. Ik heb het dier meteen bevrijd. Eigenlijk was het wel te verwachten. In de kooien hebben we vlees en vis gelegd, dingen waar wasberen, en dus ook katten, verzot op zijn. Toen ik vanmorgen rond half acht de kooi ging checken, zat er wel een wasbeer in.”

“Eind vorige maand werd er in onze straat een wasbeer in een kippenhok ontdekt, eerder al in een paardenweide. Eind vorig jaar lagen mijn kippen dood in hun hok. Bij mijn zus, die ook in de straat woont, gebeurde net hetzelfde. Ik denk dat we de daders gevonden hebben”, vertelt Ivo. “In totaal zijn er vier wasberen in de Waarloossteenweg opgedoken. Drie zitten nu in een opvangcentrum. Nummer vier, die ook te zien was op mijn beelden, zou volgens buren omvergereden zijn. Ik had graag voor het najaar nieuwe kippen gekocht, maar ik ga nu wel even wachten. Wie weet duikt er opnieuw een wasbeer op. De camera blijft voorlopig aan.”

“Dit is toch wel heel speciaal”, reageert Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum in de Limburgse fusiegemeente Oudsbergen, waar de wasbeer momenteel verblijft. “Het kan bijna niet anders dan dat er in het Duffelse iemand illegaal wasberen bijhield en dat ze een tijdje geleden zijn ontsnapt. In het wild overleven is voor deze dieren geen enkel probleem.” De wasbeer die bij Ivo werd gevangen, zit nu in quarantaine. “Hij zal gecheckt worden op spoelworm. Eens die gezond en wel is, wordt hij bij soortgenoten geplaatst en schrijven we dierenparken uit binnen- en buitenland aan met de vraag of ze nog wasberen nodig hebben.”