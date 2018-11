Opnieuw & Co verkoopt kerstdecoratie Antoon Verbeeck

22 november 2018

16u05 0

Opnieuw & Co organiseert op 24 november een wintermarkt in alle vijf haar filialen. Opnieuw & Co Wintert gaat door van 10 tot 18 uur in Mortsel, Duffel, Lier, Kontich en Kessel. De winkels worden dan ingericht met honderden budgetvriendelijke kerstspulletjes die afgelopen jaar verzameld werden en andere winterse hebbedingen. Voor één euro geniet je van een glaasje glühwein, een kop chocolademelk of een lekkere hotdog.