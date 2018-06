Openstaande schuld gemeente daalt opnieuw 28 juni 2018

Op de gemeenteraad werd de jaarrekening van de gemeente Duffel voor het jaar 2017 vastgesteld. Voor het derde jaar op rij daalde de openstaande schuld. In 2017 bedroeg de daling 1.600.000 euro. "Zoals vele Vlamingen heeft ook de gemeente, gebruik makend van de lage rente, de lopende leningen herzien. Dat deden we al in 2016, maar daar zien we nu de resultaten van", deelt burgemeester Marc Van der Linden mee. De gemeente bleef ook investeren en dat zonder nieuwe leningen aan te gaan. Zo werden onder meer de laatste resterende strategische gronden op het Sportcentrum Rooienberg aangekocht, werd de gloednieuwe buitenschoolse opvang Duffel-Oost afgewerkt en werd de gemeente eigenaar van de lokalen van Chiro Duffel-West. (AVH)