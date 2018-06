Openlucht TD verhuist naar Spoorweglaan 14 juni 2018

02u47 0 Duffel De Openlucht TD verhuist dit jaar opnieuw van locatie. De 19de editie van de fuifklassieker ruilt het domein De Locht in voor een weide langs de Spoorweglaan. Studentenclub Mereta verwacht 2.000 fuifgangers.

Vrijdag 29 juni is het weer tijd voor de Openlucht TD, een gevestigde waarde in Duffel en ver daarbuiten. Met zo'n 2.000 bezoekers is het evenement uitgegroeid tot één van de grootste studentenfuiven in de regio. Dit jaar verhuist de fuif naar de Spoorweglaan.





"Op verzoek van de gemeente. Vorig jaar verhuisden we naar domein De Locht, dat voor meerdere evenementen in onze gemeente de thuisbasis is. De gemeente wil bepaalde locaties niet te veel belasten en stelde daarom een spreidingsplan op. Er werd ons voorgedragen om naar een weide langs de Spoorweglaan te verhuizen, een locatie die nooit eerder is gebruikt", klinkt het bij de studentenclub.





Bereikbaarheid

De Openlucht TD is zo aan zijn vierde locatie toe. De eerste edities vonden plaats op het plein van kasteelruïne Ter Elst. Daarna verhuisde de fuif naar de Netedijk en domein De Locht.





"Wij zien de nieuwe locatie aan de Spoorweglaan als een uitdaging. De weide zal omgetoverd worden tot een festivalterrein, waar wervelende dj's, daverende muziek, flitsende spots, een imposante stage en honderden liters drank voor een onvergetelijke ervaring zullen zorgen. De nieuwe locatie is makkelijk bereikbaar vanuit Antwerpen, Mechelen en Lier en ligt bovendien vlak bij de F1-fietsostrade. Ook het station van Duffel ligt op wandelafstand."





Om eventuele overlast voor de buurt tot een minimum beperken geldt tijdens het evenement het het 'in=in en uit=uit-principe'.





"Als je de fuif verlaat, mag je nadien niet meer binnen, tenzij je opnieuw betaalt. De deuren openen om 20 uur. Aan de kassa betaal je 8 euro, maar wie snel is kan nog tickets in voorverkoop bemachtigen. De voorverkoop eindigt op 23 juni óf wanneer alle tickets zijn uitverkocht." (AVH)