Opbrengst voetbaltornooi gaat naar Akabe 29 juni 2018

03u00 0

De Kevin Bollen Cup was op 6 mei opnieuw een schot in de roos. Het voetbaltornooi met wedstrijdjes van 5 tegen 5 kende prachtig weer. Er stond verder ook een nevencompetitie 'latje trap' op het programma en er waren uiteraard drank- en eetstandjes. Dit alles bracht een som van 1.500 euro op. K.V.V. Duffel en de ouders van Kevin schonken die onlangs aan Akabe, scouting voor kinderen en jongeren met een handicap. "We zijn zeker dat het geld bij Akabe goed terechtkomt", sprak Peggy Van Helshoecht, de mama van Kevin.











(AVH)