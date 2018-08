Opbrengst Fiesta Justa naar jeugdzorg 14 augustus 2018

Duffel viert in 2018 tien jaar fairtradegemeente en dat heeft de gemeente in de kijker gezet met onder andere het wereldfeest Fiesta Justa. De opbrengst gaat integraal naar het goede doel. Het publiek stemde en koos voor Jeugdzorg Ter Elst. Directeur Rik Van Buggenhout mocht een cheque van 504 euro in ontvangst nemen.





(AVH)