Opbrengst feest van burgemeester gaat naar verenigingen Antoon Verbeeck

21 november 2018

Burgemeester van Duffel Marc Van der Linden (N-VA) overhandigde een cheque van 4.700 euro, de opbrengst van het feest van de burgemeester, aan de verenigingen Samana West, ziekenzorg Oost, vzw Marjan en MS De Glimlach. In totaal werden er 1.600 steunkaarten verkocht door de verenigingen. “Ik wens de goede doelen veel succes met hun toekomstige projecten. Het zijn alle vier verenigingen die draaien op vrijwilligers en zich onbaatzuchtig inzetten voor onze medeburgers. Ik ben zeer blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en een belangrijk financiële duw in de rug kan geven”, aldus de burgemeester. Ook de winnaars van de tombola kwamen hun prijs in ontvangst nemen.