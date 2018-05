Oostfeesten zijn aan 18de editie toe 16 mei 2018

02u43 0

Op het kapelplein vindt op zondag 20 mei de 18de editie van de Oostfeesten plaats. De aftrap wordt om 14 uur gegeven door coverband The Lost Souls and Friends. Coco jr., bekend van The Dinky Toys, brengt The All Stars mee naar Duffel en speelt een set vol soul, funk, disco en dance. De Corsari's, met Roel Vanderstukken en Sarah De Koster achter de microfoon, brengen dan weer de beste hits uit de jaren 50 en 60. De Oostfeesten worden afgesloten door sets van deejays Vinny, Bucka P, 5napback en Freaquency. Het festival, een organisatie van de middenstand Duffel-Oost, heeft ook kinderanimatie voorzien. Inkom is gratis. (AVH)