Omleiding voor fietsers moet markt veiliger maken 07 maart 2018

02u38 0 Duffel Tijdens de wekelijkse markt van Duffel zullen fietsers voortaan een nieuwe autoluwe fietsomleiding moeten volgen. De markt ligt op een zeer populaire fietsroute voor scholieren en werknemers. Hoewel er een fietsverbod is op de markt, werd dat in het verleden niet altijd gerespecteerd. Daarom stippelde de gemeente een fietsomleiding uit.

"Fietsers kunnen nu via de parking aan de Boomgaardstraat en de Netedijk langs de achterzijde van de marktkramen naar de Netebrug fietsen", zegt schepen van Mobiliteit Staf Aerts (Groen). "We hebben speciale omleidingsbordjes voor de fietsers voorzien, een lantaarnpaal verplaatst en een lastige put gevuld. Dankzij de samenwerking met de marktkramers konden ook een paar kramen verplaatst worden. Dit alles maakt deze prima oplossing mogelijk." De gemeente wil hiermee de markt veiliger maken voor zowel bezoekers als kramers. "Nu deze oplossing er is, gaan we voor hun veiligheid het verbod op fietsen op de markt korter opvolgen. Vandaag treedt de politie nog preventief op, maar binnenkort worden overtreders beboet", besluit schepen van Lokale Economie Sofie Joosen (N-VA). (AVH)