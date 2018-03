OCMW vraagt alertheid voor medemens 01 maart 2018

Het OCMW van Duffel vraagt om alert te zijn voor de medemens tijdens de koudegolf. "De temperaturen zijn weer fors onder nul gedaald. Daarom doet OCMW Duffel een warme oproep naar elke Duffelaar om de komende periode alert te zijn voor buurtbewoners die afgezonderd dreigen te geraken. Denk maar aan oudere mensen die slecht te been zijn of aan mensen met een beperking. Zij gaan minder snel het huis verlaten wegens te koud, te glad of te donker. Laat ons dus de krachten bundelen om elke inwoner de koude te laten overwinnen", deelt de gemeente mee. Wanneer een probleem zou voorvallen, kan je tijdens de kantooruren, van 9 uur tot 16.30 uur, contact opnemen met de sociale dienst van de Zorgcampus ouderen- en thuiszorg. "Bij dringende redenen kan je ook buiten de kantooruren ergens terecht, namelijk op het noodnummer 101 van de politie", klinkt het. (AVH)